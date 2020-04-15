Завод «ДК Рус» возобновил производство грузовиков Mercedes-Benz и Fuso

Предприятие «Даймлер КАМАЗ Рус» с 13 апреля возобновило производство грузовиков Mercedes-Benz и Fuso, а также кабин для грузовиков Mercedes-Benz и «КАМАЗ». Производство запустили вновь c учетом текущего регулирования в Республике Татарстан и с соблюдением общепринятых и специальных мер защиты работников заводов от вируса COVID-19, сообщает пресс-служба «ДК Рус».

Как отмечается, в условиях распространения вируса значение грузовой техники особенно вырастает. Компания должна обеспечить бесперебойное производство – грузовики поддерживают инфраструктуру России, обеспечивают доставку медикаментов, продуктов питания и предметов первой необходимости. При этом сервисные станции по обслуживанию грузовиков Mercedes-Benz готовы выполнить ремонт и оказать экстренную помощь.

Напомним, работа завода «ДК Рус» в Набережных Челнах была приостановлена с 30 марта во исполнение указа президента России о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса.

Завод «ДК Рус» в Набережных Челнах производит всю модельную линейку грузовых автомобилей Mercedes-Benz – Actros, Axor и Atego, а также специальную технику Mercedes-Benz Unimog. Кроме того, на предприятии выпускаются среднетоннажные грузовики Fuso Canter TF нового поколения.

Напомним, в мае 2018 года КАМАЗ и «Даймлер КАМАЗ Рус» подписали с Минпромторгом РФ специальный инвестиционный контракт (СПИК) по развитию модельного ряда автомобилей «КАМАЗ» и Mercedes-Benz и модернизации мощностей для их производства. Срок реализации контракта – 10 лет. Реализация специнвестконтракта стоимостью 46,5 млрд рублей позволит создать на имеющихся производственных мощностях высокотехнологичное компактное и энергоэффективное производство для выпуска современных коммерческих грузовых автомобилей в объемах 55-60 тыс. единиц в год. При этом инвестиции со стороны КАМАЗа составят 38,6 млрд рублей, со стороны «Даймлер КАМАЗ Рус» – 7,7 млрд рублей. Этот же СПИК предусматривает создание новых двигателей Р6 и организацию производства лонжеронов. «Даймлер КАМАЗ Рус» обеспечит производство новых грузовиков Mersedes Benz на площадке в Набережных Челнах. Совместно компании реализуют локализацию каркасов кабин и общих деталей, используемых для производства грузовиков обоих брендов.

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