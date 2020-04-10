Dongfeng может начать сборку автомобилей в Беларуси

Российское представительство Dongfeng получило новое Одобрение типа транспортного средства на кроссовер DFM 580. В качестве «изготовителя» помимо заводов DFSK Motor в Шияне и Чунцине в нем теперь также белорусский «Юнисон», где, в частности, выпускаются китайские автомобили Zotye. В остальном отличий с прежним ОТТС нет, пишет портал «Китайские автомобили».

По данным источников, «Юнисон» никак не переведет производство Zotye на полный цикл. При этом компания вела переговоры о сборке автомобилей не только с Dongfeng, но и другими представительствами китайских компаний в России. Правда, о результатах этих переговоров пока ничего не известно.

Напомним, продажи семиместного кроссовера DFM 580 стартовали в России в августе прошлого года. Модель предлагается в комплектации Comfort MT по цене 1 млн 190 тыс. рублей. Переднеприводный DFM 580 оснащается 1,8-литровым бензиновым двигателем SFG18 мощностью 132 л.с. в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Расход топлива в смешанном цикле составляет 7,4-8,1 л/100 км, емкость топливного бака 58 л.

Для российского рынка также сертифицирован турбированный двигатель 1,5 л. SFG15T, развивающий 146 л.с. Модификации с турбомотором 1,5Т комплектуются 6-ступенчатой механической коробкой передач, либо бесступенчатым вариатором CVT производства компании Punch Powerglide. Комплектации с турбированным двигателем должны появиться на российском рынке в 2020 году, и вероятно, что речь шла как раз о кроссоверах белорусской сборки.

Габариты DFM 580 составляют 4680 мм в длину, 1845 мм в ширину и 1715 мм в высоту. Дорожный просвет равен 200 мм, также углы въезда и съезда – 19,30 и 24,60 соответственно. Кроссовер снабжен независимой передней подвеской Макферсон, сзади – полузависимая пружинная торсионная балка, дисковыми тормозами всех колес, электроусилителем руля. Стандартный размер шин на оригинальных десятиспицевых легкосплавных дисках – 225/60 R17. В комплектацию DFM 580 входит полноразмерное запасное колесо.

Благодаря сверхдлинной колесной базе в 2780 мм трехрядная компоновка салона допускает широкие возможности трансформации: из 7-местного автомобиль быстро превращается в 5-местный или 2-местный, предназначенный для перевозки пассажиров и крупногабаритных грузов. Всего же конструкторы предусмотрели 6 комбинаций складывания кресел: в зависимости от потребностей владельцев можно организовать погрузочную площадку длиной от 390 до 2040 мм. Третий ряд сидений в сложенном состоянии образует ровный пол.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».