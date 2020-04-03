Более 800 автомобилей Audi TT попали под отзыв в России

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 833 автомобилей Audi TT, реализованных с 2015 по 2019 годы. Причиной отзыва является то, что в случае дорожно-транспортного происшествия транспортные средства могут получить повреждения топливного бака с последующей потерей их герметичности. В результате возможен разлив топлива, которое может воспламениться на горячих поверхностях, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях в целях безопасности на кронштейн будет установлена защита компонентов. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, это уже второй отзыв автомобилей Audi на этой неделе. Ранее компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 32 кроссоверов Audi Q7 и Q8, реализованных с 2016 по 2020 годы. Причиной отзыва стала существующая вероятность того, что из-за ошибки в процессе доработки резьбовое соединение промежуточного вала к рулевому механизму выполнено не в соответствии с требованиями. Возможно нарушение в работе рулевого управления. В этом случае не гарантировано сохранение управляемости автомобилем. В комбинации приборов не загорается контрольная лампа, свидетельствующая о возможной неисправности. На автомобилях будет выполнена замена резьбового крепления промежуточного вала рулевой колонки к рулевому механизму.

Кроме того, на прошлой неделе под отзыв в России подпали 246 кроссоверов Audi Q7 и Q8, реализованных с 2019 года по настоящее время. Причиной отзыва стало возможное возникновение трещин на поперечине спинки переднего сиденья. Как следствие, жгут проводов в левом сиденье может повредиться при контакте с острыми краями трещины. Повреждение жгута проводов выявляется во время диагностики. На автомобилях должна быть проведена проверка и, при необходимости, замена рамы спинки левого сиденья.

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