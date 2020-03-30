56 автомобилей Audi и Volkswagen попали под отзыв в РФ из-за дефекта в рулевом управлении

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 32 кроссоверов Audi Q7 и Q8, реализованных с 2016 по 2020 годы, а также 24 внедорожников Volkswagen Touareg, реализованных с 2018 по 2020 годы.
Как сообщает пресс-служба Росстандарта, в качестве причины отзывной кампании называется возможная неисправность в рулевом управлении. Она может проявиться из-за резьбового соединения промежуточного вала к рулевому механизму, которое выполнено не в соответствии с требованиями. А это может привести к нарушению в работе рулевого управления, что не гарантирует сохранность управляемости автомобилем. При этом в комбинации приборов не загорается контрольная лампа, свидетельствующая о возможной неисправности.
Дилеры Audi и Volkswagen в России проинформируют владельцев транспортных средств, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их для проведения ремонтных работ. На этих автомобилях будет выполнена замена резьбового крепления промежуточного вала рулевой колонки к рулевому механизму. Все работы будут осуществляться для автовладельцев бесплатно.
Напомним, на прошлой неделе под отзыв в России подпали 246 кроссоверов Audi Q7 и Q8, реализованных с 2019 года по настоящее время. Причиной отзыва стало возможное возникновение трещин на поперечине спинки переднего сиденья. Как следствие, жгут проводов в левом сиденье может повредиться при контакте с острыми краями трещины. Повреждение жгута проводов выявляется во время диагностики. На автомобилях должна быть проведена проверка и, при необходимости, замена рамы спинки левого сиденья.
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