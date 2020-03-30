56 автомобилей Audi и Volkswagen попали под отзыв в РФ из-за дефекта в рулевом управлении

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 32 кроссоверов Audi Q7 и Q8, реализованных с 2016 по 2020 годы, а также 24 внедорожников Volkswagen Touareg, реализованных с 2018 по 2020 годы.

Как сообщает пресс-служба Росстандарта, в качестве причины отзывной кампании называется возможная неисправность в рулевом управлении. Она может проявиться из-за резьбового соединения промежуточного вала к рулевому механизму, которое выполнено не в соответствии с требованиями. А это может привести к нарушению в работе рулевого управления, что не гарантирует сохранность управляемости автомобилем. При этом в комбинации приборов не загорается контрольная лампа, свидетельствующая о возможной неисправности.

Дилеры Audi и Volkswagen в России проинформируют владельцев транспортных средств, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их для проведения ремонтных работ. На этих автомобилях будет выполнена замена резьбового крепления промежуточного вала рулевой колонки к рулевому механизму. Все работы будут осуществляться для автовладельцев бесплатно.