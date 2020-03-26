Audi отзывает в России 246 кроссоверов Q7 и Q8 из-за дефекта сидений

Немецкий производитель Audi проводит отзывную кампанию 246 автомобилей Q7 и Q8. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2019 года по настоящее время.

В качестве причины отзыва этих кроссоверов называется возможность возникновения трещин на поперечине спинки левого переднего сиденья. Это в свою очередь грозит обернуться повреждением жгута проводов при взаимодействии с острыми краями трещин.

Для устранения возможного дефекта нужно будет сперва провести диагностику жгута проводов. После этого, при необходимости, будет выполнена замена рамы спинки левого сиденья. В то же время отмечается, что трещина в поперечине спинки переднего сиденья не нарушает его прочность.

Дилеры Audi в России проинформируют владельцев кроссоверов Q7 и Q8, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство для проведения диагностики и возможных ремонтных работ. Такие работы будут осуществляться для автовладельцев бесплатно.

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