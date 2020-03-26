«Хендэ Мотор СНГ» расширила список городов для сервиса Hyundai Mobility

Теперь к Москве и Санкт-Петербургу, в которых был доступен сервис Hyundai Mobility, присоединились еще 4 города-миллионника – Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону, Краснодар. С учетом близкого начала курортного сезона компания сочла возможным включить в этот список также пользователей Сочи и Симферополя.

Напомним, c 16 октября в России (поначалу только в двух городах) был запущен сервис Hyundai Mobility, позволяющий человеку с помощью мобильного приложения оформить подписку на автомобиль Hyundai, узнать о наличии доступных авто в режиме реального времени, выбрать модель, комплектацию и цвет автомобиля, а также ближайший дилерский центр, в котором удобно забрать автомобиль. Оплатив подписку онлайн, он может ехать забирать автомобиль и пользоваться им в свое удовольствие.

На данный момент компания предлагает два тарифа – Country с посуточной арендой и Freedom, гарантирующий подписку на срок от месяца до года. При этом Hyundai обещает все хлопоты, связанные с эксплуатацией этого автомобиля – транспортный налог и страховку (в том числе каско), техобслуживание и ремонт, замену шин в межсезонье и прочие – взять на себя.

Как сообщает пресс-релиз Hyundai, автомобиль, забронированный по тарифу Country, готовится для пользователя примерно 4 часа (с момента оплаты), по тарифу Freedom – 2 дня. Сегодня в проекте Hyundai Mobility участвуют 29 официальных дилерских центров. Выбрать для пользования можно любую модель из тех, что присутствуют в линейке бренда в России. Это может быть седан Sonata, кроссоверы Creta, Tucson, Santa Fe или даже микроавтобус H-1. Причем все – в топовых комплектациях.

Цены такой «аренды по подписке» отличаются, многое зависит от выбранной модели. Так, на стадии старта сервиса стоимость подписки Country на Santa Fe составляла от 5550 рублей в сутки, на Tucson – от 4050 рублей, на Creta – от 3000 рублей, на H-1 – от 5050 рублей в сутки.

«Плановый запуск сервиса Hyundai Mobility в шести новых городах состоялся в рамках намеченной стратегии реализации проекта, - прокомментировал расширение географии проекта управляющий директор компании «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев. - Мы внимательно изучаем и развиваем спрос клиентов на совершенно новую сферу услуг, к которой относится инициатива Mobility».

Г-н Калицев также рассказал, что в ближайшем будущем компания планирует внедрить возможность подписки на автомобиль во всех-городах-миллионниках. Кроме всего прочего, обещают, что скоро в рамках сервиса появится еще один тариф – тариф почасовой аренды City (цена услуги предполагается от 650 рублей).

Полный список дилеров Hyundai (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте Цена Авто в разделе «Дилеры».