Стали известны комплектации и цены обновленного Mitsubishi ASX

С апреля 2020 года в России стартуют продажи обновленного кроссовера Mitsubishi ASX. Сегодня, 25 марта, ООО «ММС Рус», являющееся официальным дистрибьютором автомобилей Mitsubishi в нашей стране, раскрыло информацию о комплектациях и ценах на автомобиль.

Обновленный Mitsubishi ASX производится на заводе в японском городе Мицушима. В России он будет доступен в пяти комплектациях. На выбор предлагаются два бензиновых двигателя (объемом 1,6 и 2 л) и две коробки передач («механика» и вариатор). Кроме этого, автомобиль с более мощным мотором будет иметь полный привод.

Стоимость кроссовера в начальной комплектации Inform (с 1,6-литровым двигателем и МКП) составит 1 млн 382 тыс. рублей, а 1.6 Invite MT – 1 млн 432 тыс. рублей. Версия 1.6 Intense MT стоит уже 1 млн 483 тыс. рублей. Автомобиль с 2-литровым мотором и вариатором оценивается еще дороже: Intense – 1 млн 688 тыс. рублей, Instyle – 1 млн 822 тыс. рублей. Стоит добавить, что в двух последних версиях клиренс Mitsubishi ASX составляет 215 мм.

Отмечается, что изменения коснулись внешнего облика автомобиля, хотя его габариты при этом остались прежними. В частности, кроссовер приобрел новую решетку радиатора и молдинги на переднем и заднем бамперах, новые светодиодные фары, новый большой экран с системой Mitsubishi Connect (8 дюймов), новый материал обивки сидений и яркие цвета окраски кузова. Также обновленный ASX получил 18-дюймовые легкосплавные диски, новые передние светодиодные «противотуманки» и систему оповещения экстренных служб «ЭРА ГЛОНАСС».

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».