Стал известен график работы автозавода «ПСМА Рус» в апреле

Компания Groupe PSA приняла решение временно приостановить выпуск автомобилей Peugeot, Citroеn и Opel на своем заводе в Калужской области.

Как сообщает пресс-служба компании, приостановка производства продлится с 1 по 3 апреля. Такие меры связаны «с ухудшением ситуации с COVID-19 в мире и в России, закрытием крупных европейских заводов, временной остановкой поставок комплектующих по всему миру, потенциальными рисками для сотрудников, а также в соответствии с мерами по борьбе с коронавирусом, рекомендуемыми Правительством России». При этом текущие меры могут быть скорректированы в случае необходимости.

Также отмечается, что с 6 по 10 апреля сотрудники завода «ПСМА Рус» будут находиться в коллективном отпуске. Таким образом, выпуск автомобилей на предприятии не будет осуществляться в течение первой декады апреля.

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2019 году на заводе «ПСМА Рус» было в общей сложности произведено 40,4 тыс. легковых автомобилей и LCV. Это на 6% выше результата годичной давности.

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