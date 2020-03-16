Более 220 автомобилей Toyota Prius попали под отзыв в России

Компания «Тойота Мотор» объявила об отзыве 224 гибридных автомобилей Toyota Prius, изготовленных с 1 августа 2016 года по 27 июня 2017 года. Причиной отзыва является система оповещения о не пристегнутом ремне безопасности водителя. Из-за особенностей производства электрических контактов системы предупреждения о непристегнутом ремне безопасности, расположенных в замке ремня безопасности, существует вероятность износа контактов и их замыкания продуктами износа при длительной эксплуатации автомобиля, сообщает пресс-служба Росстандарта. При возникновении такой ситуации сигнальная лампа, информирующая о непристегнутом ремне безопасности водителя, не будет выключаться даже в том случае, если ремень безопасности корректно пристегнут. На всех автомобилях будет выполнена замена замка для ремня безопасности водителя. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, Toyota возобновила продажи гибридного хэтчбека Prius в России в марте 2017 года. Модель получила гибридную силовую установку нового поколения, в основе которой лежит бензиновый двигатель объемом 1,8 литра, развивающий максимальную мощность 98 л.с. К концу 2018 года продажи Toyota Prius на российском рынке были завершены.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в конце января 2020-го компания «Тойота Мотор» объявила об отзыве 118 минивэнов Toyota Alphard, реализованных с 31 октября 2019 года. Под действие программы мероприятий подпали автомобили, оборудованные ремнями безопасности сидений заднего ряда с двойной системой блокировки. Существует вероятность, что во время производства данных ремней безопасности одна из систем блокировки могла быть сработана некорректно. При такой ситуации пассажир не будет удержан ремнем безопасности должным образом в отдельных случаях аварий (например, с множественными столкновениями). Это, в свою очередь, увеличивает риск получения травм. На всех автомобилях должна быть выполнена проверка и, при необходимости, замена ремней безопасности сидений заднего ряда.

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