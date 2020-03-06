Внедорожники Toyota меньше других теряют в цене

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что кроссовер Toyota RAV4 имеет лучшую остаточную стоимость в подсегменте SUV (C). Между тем, среди внедорожников в этом плане тоже лидируют модели Toyota.

Так, в подсегментах SUV (D) и SUV (E) лидерами по сохранности остаточной стоимости, согласно результатам исследования «Residual value – 2020», стали внедорожники Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Land Cruiser 200.

Как отмечают эксперты агентства, индекс остаточной стоимости у Toyota LC Prado через три года после покупки составляет 77,18%, являясь наибольшим среди моделей SUV (D). По этому показателю японский внедорожник опережает KIA Sorento (76,77%) и Mitsubishi Pajero Sport (73,89%).

В свою очередь, Toyota LC 200 после трех лет эксплуатации сохраняет остаточную стоимость на уровне 79,13%, что соответствует наивысшему результату в подсегменте SUV (E). У ближайших преследователей – Volkswagen Touareg и Nissan Murano – он ниже (75,76% и 74,74% соответственно).