Toyota RAV4 – лидер по сохранности остаточной стоимости среди моделей SUV (C)

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование «Residual value – 2020» (сохранность остаточной стоимости автомобилей), которое охватывало и подсегмент SUV (C). В результате проведенного исследования было установлено, что среди таких моделей меньше всего теряет в цене Toyota RAV4.

Так, этот кроссовер через три года после покупки сохраняет свою остаточную стоимость на уровне 81,84%. Иными словами, владельцы Toyota RAV4 после трех лет эксплуатации смогут продать его за цену, которая будет в среднем на 18% ниже первоначальной.

Второе место в этом рейтинге занимает Mazda CX-5, результат которой составил 81,75%. Замыкает тройку лидеров по сохранности остаточной стоимости в подсегменте SUV (C) кроссовер Hyundai Tucson с показателем 79,77%.

Также напомним, что согласно ранее проведенному агентством «АВТОСТАТ» исследованию, Toyota RAV4 лучше всех сохраняет свою стоимость не только среди 3-летних кроссоверов, но и среди 5-летних.