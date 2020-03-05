АВТОСТАТ | Toyota RAV4 – лидер по сохранности остаточной стоимости среди моделей SUV (C)

Toyota RAV4 – лидер по сохранности остаточной стоимости среди моделей SUV (C)

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Toyota RAV4 – лидер по сохранности остаточной стоимости среди моделей SUV (C)

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование «Residual value – 2020» (сохранность остаточной стоимости автомобилей), которое охватывало и подсегмент SUV (C). В результате проведенного исследования было установлено, что среди таких моделей меньше всего теряет в цене Toyota RAV4.

Так, этот кроссовер через три года после покупки сохраняет свою остаточную стоимость на уровне 81,84%. Иными словами, владельцы Toyota RAV4 после трех лет эксплуатации смогут продать его за цену, которая будет в среднем на 18% ниже первоначальной.

Второе место в этом рейтинге занимает Mazda CX-5, результат которой составил 81,75%. Замыкает тройку лидеров по сохранности остаточной стоимости в подсегменте SUV (C) кроссовер Hyundai Tucson с показателем 79,77%.

Также напомним, что согласно ранее проведенному агентством «АВТОСТАТ» исследованию, Toyota RAV4 лучше всех сохраняет свою стоимость не только среди 3-летних кроссоверов, но и среди 5-летних.

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: внедорожники suv кроссоверы residual value модели-лидеры hyundai hyundai tucson mazda mazda cx-5 toyota toyota rav4

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