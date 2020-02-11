Китайская марка Hawtai ушла из России

Компания Hawtai, продававшая в России два кроссовера под брендом HTM, завершает свою деятельность в стране. Поставки машин прекращены и новых не ожидается.

Как сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на дилеров марки, после того, как со складов ушли последние экземпляры, отношения с дистрибьютором прекратились. При этом компания продолжает поставлять запчасти по гарантии. Связаться с сотрудниками российского представительства HTM для прояснения ситуации не удалось.

Напомним, марка HTM была представлена двумя моделями – кроссоверами Boliger и Laville, пишет портал Motor.ru. Первый стоил от 939,8 тыс. рублей и за прошлый год его продали в количестве 11 экземпляров, а цены на второй начинались от 1 млн 049 тыс. рублей – он разошелся в количестве 58 экземпляров.

Boliger был доступен с турбодвигателем 1.8 мощностью 160 л.с., передним приводом, 5-ступенчатой механической коробкой передач либо 4-диапазонным «автоматом». Laville можно было купить со 145-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра и той же трансмиссией, что и Boliger.

Автомобили HTM продавались на российском рынке с 2014 года, причем одни модели поставлялись из Китая, а другие выпускались на мощностях завода «Дервейс» в Черкесске, закрывшегося в прошлом году. Последние несколько лет продажи бренда были низкими: 2017 год HTM завершил с результатом 99 проданных машин, а в 2018-м в России было реализовано 144 автомобилей этой марки.

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