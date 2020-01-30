Toyota отзывает в России более 100 минивэнов Alphard

Компания «Тойота Мотор» 29 января объявила об отзыве 118 минивэнов Toyota Alphard, реализованных с 31 октября 2019 года. Под действие программы мероприятий подпадают автомобили, оборудованные ремнями безопасности сидений заднего ряда с двойной системой блокировки. Существует вероятность, что во время производства данных ремней безопасности одна из систем блокировки могла быть сработана некорректно. При такой ситуации пассажир не будет удержан ремнем безопасности должным образом в отдельных случаях аварий (например, с множественными столкновениями). Это, в свою очередь, увеличивает риск получения травм, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет выполнена проверка и, при необходимости, замена ремней безопасности сидений заднего ряда. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года минивэн бизнес-класса Toyota Alphard остается одним из лидеров в своем классе с показателем 744 реализованных автомобиля (-20%).

Напомним, ранее в январе компания «Тойота Мотор» объявила об отзыве 82641 автомобиля Toyota Highlander, Land Cruiser Prado, RAV 4 и Lexus RX 200T, RX350, RX 450H, реализованных с декабря 2015 года по настоящее время. Причиной отзыва стали особенности уплотнителя, который удерживает нагреватель внутри форсунки. Существует вероятность образования зазора между уплотнителем и корпусом форсунки, что со временем может привести к появлению трещины в нагревателе. При возникновении такой ситуации вода с антигололедными реагентами может проникнуть в нагревательный элемент и привести к его короткому замыканию и перегреву, а в худшем случае – к возгоранию. На автомобилях должна быть выполнена замена форсунок стеклоомывателя лобового стекла на модернизированные.

В целом в 2019 году Росстандарт согласовал 139 программ мероприятий, направленных на предотвращение причинения вреда при эксплуатации транспортных средств. Общее количество отозванных транспортных средств составило 649594 единицы. Помимо автомобилей, среди отозванных транспортных средств в 2019 году также фигурировали мотоциклы Yamaha, Harley-Davidson и снегоходы Ski-Doo. Общее количество отозванных мотоциклов и снегоходов составило 1080 единиц. Всего с 2015 года, когда Росстандарт начал активно развивать механизмы отзыва автомобилей, под отзыв попало более 3,5 млн единиц транспортных средств.

Как отмечается, в числе транспортных средств с дефектами оказываются представители всех сегментов – от бюджетных до премиальных. Причинами отзывов становятся несоответствия, выявленные как автопроизводителями самостоятельно, так и в результате испытаний, проводимых Росстандартом в рамках госнадзора. Выявленные дефекты устраняются в рамках согласованных Росстандартом отзывных программ исключительно за счет автопроизводителей. А сами программы не имеют срока давности – появляющиеся в некоторых источниках утверждения, что программы действуют определенное количество лет, ошибочны. В любой момент автолюбитель может обратиться за проведением ремонтных работ и получить необходимые услуги бесплатно.

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