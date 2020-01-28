Власти намерены обновить автобусные парки в регионах

Минтранс решил не останавливаться на обновлении парков в 20 городах в рамках нацпроекта и готовит программу развития городских автобусных перевозок. Речь идет об изменении схем работы перевозчиков в 100 городах и закупке 55 тыс. единиц техники на 300 млрд рублей с приоритетом экологически чистых видов транспорта. В то же время обновлением парков в регионах уже занялся ВЭБ.РФ, который планирует обновить транспорт российских городов на 2 трлн рублей, пишет газета «Коммерсант».

Глава Союза пассажиров Кирилл Янков полагает, что ажиотаж вокруг модернизации систем городского транспорта связан с тем, что пришло понимание необходимости обновления парка при отсутствии у регионов средств на эти цели. Ограничиваться на одном виде транспорта, например автобусах, нелогично, полагает эксперт, поскольку нужно ориентироваться на эффективность каждого вида транспорта в отдельно взятом городе.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на начало 2019 года в нашей стране зарегистрировано 405,7 тыс. автобусов (без учета LCV). При этом более половины (53,6%) из них – пригородные, которых в общей сложности насчитывается 217,4 тыс. единиц. Из всех пригородных автобусов чаще всего на российских дорогах можно встретить модель ПАЗ-3205. По состоянию на 1 января 2019 года их числилось в количестве 128,4 тыс. штук. Иными словами, это почти каждый третий автобус в стране.

Около 30% автобусного парка приходится на модели городского назначения (118,1 тыс. шт.), а самой распространенной из них является ЛИАЗ-5256 (16,8 тыс. шт.). Еще примерно 9% всех автобусов – междугородные или туристические (36,3 тыс. шт.), а лидирует среди них KIA Granbird (3,1 тыс. шт.). Оставшаяся часть парка – это автобусы прочего назначения (33,9 тыс. шт.).

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