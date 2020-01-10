Названа начальная цена BMW 2 серии Gran Coupe в России

Компания BMW озвучила стоимость нового четырехдверного купе BMW 2 серии Gran Coupe для российского рынка – базовую версию модели можно заказать за 1 млн 990 тыс. рублей. За эту сумму новинка предлагается со 140-сильным трехцилиндровым мотором объемом 1,5 литра в паре с «роботом» Steptronic с двумя сцеплениями. До 100 км/ч такой автомобиль разгоняется за 8,7 секунды, а максимальная скорость равна 213 км/ч. Заявленный расход топлива в городском цикле составляет 7,2 литра, пишет портал Motor.ru.

В списке оснащения начальной версии BMW 2 серии Gran Coupe указаны 17-дюймовые диски, спортивные передние кресла с подогревом, подогрев руля, двухзонный климат-контроль, динамический круиз, адаптивные светодиодные фары, а также ассистент парковки и камера заднего вида.

BMW 2 серии Gran Coupe делит архитектуру с BMW 1 серии, но отличается вытянутым силуэтом купе, безрамными дверьми и большим простором в салоне. Длина автомобиля составляет 4526 мм (как у BMW 3 серии одного из предыдущих поколений), запас пространства для пассажиров второго ряда вырос на 33 мм, а сиденье установлено на 12 мм выше. Багажник объемом 430 литров, спинка заднего дивана складывается в пропорциях 40:20:40, а крышка опционально оснащена функцией бесконтактного открытия.

Основным конкурентом BMW 2 серии Gran Coupe, который поступит в продажу в марте 2020 года, станет Mercedes-Benz CLA, который стоит в России от 2,5 млн рублей за версию с 1,3-литровым двигателем мощностью 150 л.с.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», помимо BMW 2 серии Gran Coupe, в апреле 2020-го компания BMW представит в России BMW M8 Gran Coupe и его трековую версию BMW M8 Competition Gran Coupe. В мае в продаже на российском рынке появятся новые BMW X5 M и BMW X6 M. Кроме того, в 2020 году компания BMW привезет в Россию премиальный гоночный болид BMW M2 CS, которому разрешена езда по дорогам общего пользования, а также «заряженный» хэтчбек MINI John Cooper Works GP. Сроки появления этих моделей на российском рынке еще не определены.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».