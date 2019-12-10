Subaru рассказала о новинках для России в 2020 году

Во второй половине 2020 года на российском рынке появится еще одна дополнительная комплектация Subaru Forester и произойдет фейслифтинг Subaru XV (экстерьер, интерьер, ряд опций). Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Субару Мотор». Также в следующем году планируется появление в России специальных версий кроссовера Forester и седана Legacy. Что касается нового Subaru Outback, то он в 2020 году пока не ожидается и доберется до нашей страны, вероятно, уже в 2021 году.

Напомним, в ноябре российские дилеры Subaru начали прием заказов на кроссовер Subaru Forester 2020 модельного года, который получил некоторые изменения во внешности. Цены на новинку стартуют с отметки 2 млн 059 тыс. рублей за автомобиль в комплектации Standard. В самой дорогой комплектации Premium ES флагманский кроссовер доступен к заказу по цене 2 млн 659 тыс. 900 рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре российские дилеры Subaru реализовали 797 автомобилей, что соответствует уровню прошлого года. По итогам одиннадцати месяцев 2019 года продажи Subaru в нашей стране составили 6749 машин – это на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».