АВТОСТАТ | Suzuki в 2019 году увеличила продажи в России на 25%

Suzuki в 2019 году увеличила продажи в России на 25%

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Suzuki Vitara 2019

Обзор рынка легковых автомобилей в России
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Компания «Сузуки Мотор Рус» по итогам 2019 года планирует реализовать более 7600 автомобилей Suzuki, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом. Доля рынка японской марки ожидается на уровне 0,43% против 0,33% в 2018 году, сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус».

Напомним, в феврале 2019 года компания Suzuki привезла в Россию обновленный кроссовер Vitara. Новинка увеличила свою долю в продажах марки с 70 до 72%. В июне Suzuki презентовала специальную версию компактного кроссовера SX4 Tabi в количестве 50 экземпляров. А в августе  на российский рынок вышло новое поколение внедорожника Jimny, и уже за первые четыре месяца продаж был продан 391 автомобиль, что превышает суммарные продажи прошлого поколения за 2018 год (388 машин). В целом, рост продаж модели за 2019 год составит более 20%.

Быстро узнать стоимость автомобиля с пробегом на рынке, и не только марки Suzuki, можно с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи suzuki

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