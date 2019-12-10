Suzuki в 2019 году увеличила продажи в России на 25%

Компания «Сузуки Мотор Рус» по итогам 2019 года планирует реализовать более 7600 автомобилей Suzuki, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом. Доля рынка японской марки ожидается на уровне 0,43% против 0,33% в 2018 году, сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус».

Напомним, в феврале 2019 года компания Suzuki привезла в Россию обновленный кроссовер Vitara. Новинка увеличила свою долю в продажах марки с 70 до 72%. В июне Suzuki презентовала специальную версию компактного кроссовера SX4 Tabi в количестве 50 экземпляров. А в августе на российский рынок вышло новое поколение внедорожника Jimny, и уже за первые четыре месяца продаж был продан 391 автомобиль, что превышает суммарные продажи прошлого поколения за 2018 год (388 машин). В целом, рост продаж модели за 2019 год составит более 20%.

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