В Крыму открылся новый дилерский центр LADA

АВТОВАЗ открыл в Симферополе новый дилерский центр LADA. Автосалон «Симферополь Лада» построен по всем стандартам бренда LADA. Партнером АВТОВАЗа выступила компания «Техно-Сервис К», которая является официальным дилером бренда с 2014 года, сообщает портал «Цена Авто».

Новый центр занимает площадь более 1600 кв.м., 508 кв.м из которых отведены под шоу-рум, а еще 390 кв.м – под сервисный центр. В новом автосалоне увеличено количество парковочных мест, расширена зона отдыха и ожидания клиентов, добавлены зона прямой приемки автомобилей и дополнительный пост мойки. В сервисной зоне расположено 10 постов СТО, их пропускная способность – около 45-50 автомобилей в день, что исключает для посетителей длительное ожидание в очереди.

Современный дилерский центр предоставляет своим клиентам полный спектр услуг в области продажи и обслуживания новых автомобилей, автокредитования, страхования, лизинга и трейд-ин. В планах компании реализовать в следующем году 1000 новых автомобилей LADA и 500 автомобилей с пробегом.

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на середину октября 2019 года что в Крыму числился 21 официальный дилер по продаже и обслуживанию легковых автомобилей. Две трети от этого количества приходится на Симферополь – 14 дилеров, еще 6 дилерских центров находится в Севастополе и один автосалон расположен в Феодосии. Официальные дилеры, работающие на полуострове, представляют интересы 13 автопроизводителей. Наибольшее количество дилеров имеет китайская марка Zotye (4). У отечественной LADA здесь находится три дилерских центра, у KIA, Nissan и Renault – по два. Еще у 8 брендов (Changan, Chery, Foton, Genesis, Haval, Hyundai, Lifan, Skoda) в Крыму числится по одному дилеру.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам одиннадцати месяцев 2019 года российские дилеры LADA реализовали 326654 автомобиля, что на 1% выше показателя годичной давности. Рыночная доля LADA в отчетный период составила 20,7 против 20,0% годом ранее, согласно данным АЕБ.