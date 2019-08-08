Совкомбанк объявляет о беспроцентной рассрочке на покупку автомобилей Hyundai и Genesis

Компания «Хендэ Мотор СНГ» и Совкомбанк в рамках финансовых программ Hyundai Finance и Genesis Finance объявляют о запуске финансовой программы «Авторассрочка» по карте «Халва». По ее условиям, с декабря 2019 года можно приобрести любой новый автомобиль модельного ряда Hyundai и модель G70 премиум-бренда Genesis на выгодных условиях.

Новая программа «Авторассрочка» от «Хендэ Мотор СНГ» и Совкомбанк позволит приобрести все модели Hyundai и седан Genesis G70 в рассрочку на 12 или 18 месяцев без переплат и первоначального взноса с помощью кредитной карты «Халва». Поскольку переплата в рамках программы «Авторассрочка» отсутствует, стоимость автомобиля выплачивается равными частями на протяжении всего срока рассрочки. Единственное условие при этом - клиенты должны ежемесячно в течение срока программы совершать не менее пяти покупок на общую сумму 10 000 рублей по карте «Халва».

Напомним, что бренд Hyundai входит в тройку самых популярных на российском рынке по объемам продаж. По итогам одиннадцати месяцев 2019 года продажи Hyundai в нашей стране составили 164128 машин, что чуть выше (+1%) прошлогоднего уровня. Реализация автомобилей Genesis за этот период достигла 1934 единиц, показав рост на 19%.

В каких городах есть дилерские центры Hyundai и Genesis, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».