Jeep отзывает в России 200 кроссоверов Cherokee

Компания «ЭфСиЭй Рус» 9 декабря объявила об отзыве отзыва 201 кроссовера Jeep Cherokee, реализованного с марта 2018 года по настоящее время. Причиной отзыва является электронный блок управления трансмиссией, который может иметь неправильные настройки. Они могут вызывать некорректную работу трансмиссии при замедлении автомобиля и спровоцировать остановку двигателя внутреннего сгорания, которая может стать неожиданной для водителя автомобиля, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях необходимо проверить версию программного обеспечения блока управления двигателем (РСМ) и при необходимости перепрограммировать (РСМ). Также необходимо проверить версию программного обеспечения блока управления трансмиссией и при необходимости перепрограммировать трансмиссию. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в октябре компания «ЭфСиЭй Рус» объявила об отзыве 64 кроссоверов Jeep Cherokee, реализованных с сентября 2018 года. Причиной отзыва стал электронный блок управления Occupant Restraint (ЭБУ), который может терять связь с одним или несколькими датчиками ускорения. Это может привести к тому, что при определенных условиях подушки безопасности могут сработать с запозданием, раскрыться не полностью или не раскрыться вообще. Потеря ЭБУ ORC связи хотя бы с одним из датчиков ускорения вызывает включение на панели приборов светового сигнализатора неисправности системы подушек безопасности. Если же при потере связи сигнализатор не включится, это не позволит своевременно получить информацию о состоянии ORC. На автомобилях должна быть произведена замена неисправных датчиков ускорения (датчиков удара).

Сколько сейчас может стоить трехлетний Jeep Cherokee (или другой автомобиль с пробегом), можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».