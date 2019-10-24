Новый президент Nissan отверг идею слияния с Renault

Новый президент японского автоконцерна Nissan Motor Макото Утида отверг на своей первой пресс-конференции возможность слияния с французским партнером по альянсу Renault.

"Мы не ведем с ним разговоров об объединении, - цитирует топ-менеджера агентство "ТАСС". - Хотелось бы вести деятельность, сохраняя независимость наших компаний".

В то же время Утида высказался за сохранение и укрепление альянса Renault - Nissan - Mitsubishi. "Этот союз необходим для достижения надежных результатов, - сказал президент. - С Renault мы стали равноправными партнерами еще двадцать лет назад, наша компания сильно выросла благодаря такому альянсу, основанному на взаимном уважении и сотрудничестве".

Между тем, Renault SA, Nissan Motor Co. и Mitsubishi Motors Corp. согласовали ряд программ для оптимизации сотрудничества трех автопроизводителей по итогам встречи операционного совета альянса. Компании договорились о запуске "комплекса мер для максимизации вклада альянса в поддержку стратегического плана и операционной прибыли каждой компании в отдельности", сообщили в Renault.

В качестве первого шага автопроизводители решили назначить генерального секретаря альянса, который будет отвечать за координацию и реализацию готовящихся проектов. Его имя будет объявлено в ближайшие дни, как и детали согласованных проектов, пишет агентство "Финмаркет". По данным источников, компании планируют наращивать сотрудничество в плане совместного использования их платформ, а также производственных мощностей.

Напомним, в марте этого года Renault, Nissan и Mitsubishi Motors создали операционный совет - новый орган для контроля операций и управления альянсом, который заменил все руководящие органы, созданные в период, когда им руководил Карлос Гон. Главой операционного совета является председатель совета директоров Renault Жан-Доминик Сенар.

Партнерство Nissan, Renault и Mitsubishi является крупнейшим автомобильным альянсом в мире. В 2018 году совокупные продажи автомобилей составили свыше 10,7 млн почти в 200 странах мира.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили этих (и не только) брендов, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».