Премиальный седан Volvo S90 стал доступен по подписке Volvo Car Drive

Компания Volvo Сar Russia добавила в сервис подписки на автомобиль Volvo Car Drive новую модель – премиальный седан бизнес-класса Volvo S90. Ежемесячная стоимость подписки сроком на 1 год составляет 59,5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба шведской марки.

В подписке Volvo Car Drive доступны автомобили Volvo S90 с передним приводом и бензиновым двигателем T4 (190 л.с.) в версии Inscription. Комплектация седанов включает кожаную отделку салона, светодиодные фары, 12-дюймовый дисплей водителя, подогрев лобового стекла, сидений и руля, а также систему электропривода крышки багажника и регулировок сиденья водителя. На выбор клиента доступны автомобили двух цветов: черный Charcoal Black или коричневый Maple Brown.

В комплектацию автомобилей S90, предлагаемых по подписке, также включены ассистент водителя по удержанию автомобиля в полосе движения Pilot Assist, система Volvo On Call с возможностью дистанционного управления функциями автомобиля через мобильное приложение, а также система City Safety с технологией автоматического торможения, которая распознает другие автомобили, пешеходов, велосипедистов и крупных животных на дороге в дневное и ночное время.

Напомним, в июне 2019 года Volvo Cars первым среди автопроизводителей запустил сервис по подписке на автомобили в России. Volvo Car Drive предоставляет клиентам возможность пользоваться новым автомобилем Volvo на протяжении 12 месяцев и избавить себя от забот, связанных с покупкой, обслуживанием и перепродажей автомобиля. Подписчик Volvo Car Drive получает в пользование сроком на 1 год совершенно новый автомобиль Volvo, который уже зарегистрирован в ГИБДД (имеет госномера) и застрахован по ОСАГО и КАСКО. В подписку также входят дополнительные услуги: регулярное техобслуживание, сезонная замена колес и их хранение, сервис Pick Up & Delivery, помощь на дорогах Volvo Assistance, обработка и автоматическое списание штрафов за нарушение ПДД, а также выделенная служба поддержки клиентов.

«Интерес к нашему сервису подписки Volvo Car Drive превзошел наши ожидания. Вся партия кроссоверов ХС60, запланированная нами на первый год работы пилотного проекта, разошлась за два месяца. Следующая партия кроссоверов поступит в подписку в будущем году, а пока что мы рады возможности предложить клиентам наш бизнес-седан S90», – комментирует руководитель направления прямых продаж и трансформации бизнеса Volvo Car Russia Оксана Гецова.

Сервис Volvo Car Drive позиционируется как продукт для городского пользования. В программе участвует большинство дилеров Volvo Cars в Москве и Московской области. Как отмечается, пилотный запуск продукта проводится в Москве, поскольку это самый крупный регион с точки зрения объемов реализации.



Как говорит руководитель отдела продаж, «АВИЛОН. Volvo» Павел Червяков, целевой аудиторией продуктов по подписке являются динамичные жители мегаполисов в возрасте 35 – 40 лет, ценящие свое время, которого всегда недостаточно в ритме большого города. Они уже приняли для себя новые парадигмы цифрового потребления, и факт владения для них уже не так важен. «На первой волне пилотного проекта мы увидели среди клиентов много представителей IT-сектора и сотрудников высокотехнологичных компаний из ряда отраслей, хотя, конечно, это не 100% клиентов», – рассказал Павел Червяков.

Подробнее о перспективах сервисов по подписке на автомобили в России – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».