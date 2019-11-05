Российские продажи Mitsubishi ASX в ноябре выросли на 39%

Российские дилеры Mitsubishi в ноябре реализовали 4142 автомобиля – на 7% меньше, чем годом ранее. По итогам одиннадцати месяцев 2019 года в России продан 36510 автомобилей Mitsubishi, что на 8% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «ММС Рус», бестселлером Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи в ноябре составили 2334 машины (-5%). Второй по популярности моделью Mitsubishi вновь стал рамный внедорожник Pajero Sport с показателем 792 реализованных автомобиля (-4%). Третье место занял компактный кроссовер Mitsubishi ASX, на котором остановили свой выбор 325 покупателей (+39%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре российские дилеры Mitsubishi начали продажи новой лимитированной версии внедорожника Mitsubishi Pajero Sport, созданной по мотивам фильма «Терминатор: Темные судьбы». Стоимость новинки составляет 3 млн 016 тыс. рублей, количество автомобилей ограничено.

В каких городах есть дилерские центры Mitsubishi, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».