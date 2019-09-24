Volkswagen сертифицировал новую Jetta для России

Компания Volkswagen сертифицировала в России седан Jetta седьмого поколения, который будет поставляться с завода в Мексике. Соответствующий документ появился на сайте Росстандарта, сообщает портал Autonews.ru.

Судя по документу, в России новинку предложат с двумя вариантами двигателей. Так, 110-сильный мотор сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач или 6-ступенчатым «автоматом». Двигатель мощностью 150 л.с. предлагается в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Новая Jetta будет предлагаться в трех вариантах исполнения: Origin, Respect и Status. Каждую из модификаций возможно будет дополнить пакетом с расширенным перечнем оборудования, а также рядом отдельных опций.

Дизайн Jetta полностью обновлен, уже в базе автомобиль оснащается легкосплавными дисками диаметром 16 или 17 дюймов, в зависимости от модификации. Светодиодные фары, а также светодиодные задние фонари также входят в перечень базового оборудования. Дополнительно автомобиль может быть оснащен панорамной крышей.

Широкий набор функционального оборудования включает цифровую приборную панель Active Info Display, атмосферную подсветку 10 цветов, навигационную систему Discover Media с 8-дюймовым экраном, подогрев руля и задних сидений, а также систему бесключевого доступа и запуска двигателя Kessy. Объем багажника новой Jetta составляет 510 литров.

Седан седьмого поколения построен на новой модульной платформе MQB. Длина автомобиля увеличилась до 4702 мм (+43 мм), причем передний свес уменьшился, а задний подрос. В ширину автомобиль прибавил 21 мм, а в высоту – 6 мм. Колесная база выросла на 35 мм, до 2686 мм.

Напомним, седан Volkswagen Jetta предыдущего поколения выпускался для российского рынка на мощностях Горьковского автозавода. В апреле прошлого года его производство было завершено в связи с предстоящей сменой поколений этой модели.

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