АВТОСТАТ | Стали известны подробности об электроседане BMW i4

Стали известны подробности об электроседане BMW i4

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Стали известны подробности об электроседане BMW i4

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев
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Компактный электроседан BMW i4, главным соперником которого считается Tesla Model 3, дебютирует в 2021 году.

По данным издания Roadshow, новинка получит литий-ионную батарею емкостью 80 киловатт-часов и электромотор мощностью 530 л.с. Это обеспечит седану i4 разгон с места до 100 км/ч примерно за четыре секунды и максимальную скорость, ограниченную на отметке 193 км/ч. Известно, что баварский электрокар получит аккумуляторы пятого поколения с компактными ячейками, пишет портал Motor.ru.

От зарядной станции на 150 киловатт батарею i4 можно зарядить на 80% всего за 35 минут. Расчетный запас хода согласно европейскому ездовому циклу WLTP составит 600 км. Возможно, седан получит несколько вариантов силовых установок, так как его модульная платформа позволит гибко комбинировать агрегаты. При этом электромобиль будет унифицирован с BMW третьей и четвертой серий.

Какие модели можно ждать на российском рынке до конца 2019-го и в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: электромобили разработки премиум-марки bmw bmw i

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