АВТОСТАТ | Nissan Almera сменил поколение и получил турбомотор

Nissan Almera сменил поколение и получил турбомотор

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Nissan Almera сменил поколение и получил турбомотор

Портрет автовладельца
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Компания Nissan представила седан Almera нового поколения для рынков Юго-Восточной Азии. Седан, получивший турбомотор вместо прежнего атмосферника, уже стал доступен для покупки в Таиланде, пишет портал Autonews.ru.

Новый Nissan Almera лишился 1,2-литрового агрегата мощностью 79 л.с., который заменили трехцилиндровым наддувным двигателем объемом 1 литр, развивающим 100 л.с. Мотор работает в паре с безальтернативным вариатором. Не исключено, что в дальнейшем модель будет доступна с атмосферной 1,5-литровой «четверкой».

Длина седана составила 4495 мм, ширина – 1740, а размер колесной базы равен 2620 мм. В основе автомобиля лежит прежнее шасси с передними стойками McPherson и полузависимой подвеской сзади.

В Таиланде цены на новую «Альмеру» стартуют с отметки 499 тыс. бат (около 1 млн рублей). В стандартную комплектацию входят две подушки безопасности, ABS и аудиоподготовка.

Напомним, в России модель Nissan Almera прекратили выпускать осенью 2018 года. При этом прямой замены седану на российском рынке не планируется, так как Nissan намерен сконцентрироваться на продажах кроссоверов и внедорожников.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили Nissan, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: новинки nissan nissan almera

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