В компании Honda отреагировали на слухи

Японский автопроизводитель Honda распространил официальное заявление, в котором дал ясно понять, что модельная линейка для российского рынка не претерпит сокращений.

Ранее в некоторых СМИ появились публикации, в который сообщалось, что кроссовер Honda Pilot в ближайшем будущем покинет авторынок России. В ответ на это пресс-служба компании Honda Motor RUS сообщила, что эта информация не соответствует действительности.

«Сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на кроссовер Honda Pilot продлен. Модель CR-V будет поставляться на российский рынок в комплектациях с 2- и 2,4 литровыми двигателями», - говорится в официальном сообщении японской компании.

Таким образом, Honda не планирует сокращать модельный ряд в России в 2020 году. Напомним, что в настоящее время он состоит из двух моделей – кроссоверов Pilot и CR-V. Так, по данным сайта «Цена Авто», стоимость Honda Pilot начинается от 3 млн 214 тыс. 900 рублей, а минимальная цена Honda CR-V стартует с отметки 2 млн 134 900 рублей.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», за 10 месяцев 2019 года российские дилеры Honda реализовали 1472 автомобиля, что на 63% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Почему все больше россиян отдает предпочтение автомобилям сегмента SUV? Об этом можно узнать в новом маркетинговом отчете «Кроссоверы сегмента SUV C: выбор автовладельцев».