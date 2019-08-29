Шипы на зимней резине: быть или не быть?

Пару дней назад инфопространство всколыхнулось кричащими заголовками СМИ: «В России предложили ввести штраф за шипованные шины», «В России могут сократить срок использования шипованной резины» и т.д. Сегодня появилась информация, что член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев выступил с инициативой увеличить стоимость шипованной автомобильной резины…

Причиной ажиотажа стало исследование госкомпании «Автодор» о влиянии шипованной резины на дорожное покрытие. Это исследование проводится с 2017 года в центральном регионе России и затрагивает дороги, обслуживаемые компанией.

Автор исследования, Роман Бородин, замдиректора департамента проектирования, технической политики и инновационных технологий ГК «Автодор» поделился в программе «Радио Автодор» подробностями и разъяснил, что компания не инициирует ввод штрафов и ограничений скорости. «Мы проводим исследование, а по результатам исследования должно быть заключение и возможные пути решения задачи с учетом требований пользователей», - отметил г-н Бородин.

Исследование проводилось с помощью видеофиксации в течение двух лет и охватило около 16 000 автомобилей в различное время года (весна, лето, осень).

Данные подтвердили, что использование шипованной резины на скоростных трассах приводит к образованию колейности. По стандартам содержания дорог даже в зимний период трассы должны быть очищены от снега. Шипы же обеспечивают лучшую управляемость автомобилем на снежно-ледовом покрытии.

Опыт скандинавских стран говорит о том, что, кроме износа дорожного покрытия, шипы влияют и на экологию – частицы разрушающегося асфальта улавливаются воздушными фильтрами.

Какие меры применяют в мире для минимизации эффекта?

В Германии и ряде штатов США шипы вообще запрещены. При этом в США, если водитель едет с Севера на Юг на шипованной резине, то его не штрафуют.

В Финляндии и Швеции в зимний период ограничивают скоростной режим и оставляют дороги под снежным накатом (не чистят до асфальта).

Что делать с региональными особенностями в России пока непонятно. Именно для этого проводятся исследования и вырабатываются предложения. Одно из них – сократить срок разрешенного использования зимней шипованной резины для Центрального региона с 273 (сейчас) до 188 дней. То есть примерно с середины октября и примерно до середины апреля – «зимний период».

Роман Бородин уверен, что подобные исследования надо проводить и в других климатических зонах нашей страны и необходимо выработать взвешенные решения по этому вопросу.

При этом должны учитываться с одной стороны, стоимость восстановления дорог, разрушаемых из-за использования шипов на зимней резине. А на другой чаше весов – затраты на возмещение страховок, ремонт автомобилей, восстановление здоровья участников ДТП из-за неиспользования шипов.

Вопрос серьезный и его решение не стоит затягивать, ведь сейчас в России практически не работает запрет на использование в летний период шипованной резины.

О предпочтениях российских автовладельцев при выборе летних шин можно узнать из маркетингового отчета «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2019. Автомобильные шины: предпочтения автовладельцев (летние шины)».