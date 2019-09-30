АВТОСТАТ | Audi A6 и A7 получат новые двигатели в России

Audi A6 и A7 получат новые двигатели в России

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В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на седан Audi A6 и лифтбек A7 с двумя новыми силовыми агрегатами.

Как пишет портал Motor.ru, и «шестерка», и «семерка» получат 2,0-литровый бензиновый двигатель, дефорсированный с 245 до 190 л.с. Кроме того, для A6 будет предложен турбодизель того же объема, который выдает 190 л.с. Оба мотора работают в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя мокрыми сцеплениями и системой полного привода quattro ultra с двумя муфтами подключения задней оси.

В настоящее время седан Audi A6 и лифтбек A7 предлагаются в России либо 3,0-литровым турбомотором мощностью 340 л.с., либо с двигателем объемом 2,0 л, развивающим 245 л.с. Цены на A6 стартуют от 3,3 млн рублей, а A7 стоит от 4,06 млн рублей. Напомним, модель четвертого поколения появилась на российском рынке осенью прошлого года.

Ранее российские дилеры Audi начали прием заказов на компактный кроссовер Audi Q3 нового поколения. Новинка предлагается в четырех линиях оснащения – стандартная, Advance, Design и Sport – по цене от 2 млн 253 тыс. рублей. Первые автомобили специальной ограниченной серии «Start Edition» уже появились в шоу-румах дилерских центров Audi в октябре 2019 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2019 года российские дилеры Audi реализовали 12849 автомобилей, что на 1% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: премиум-марки новые версии audi audi a6 audi a7

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