АВТОВАЗ модернизировал линию сборки LADA Granta

Производственный комплекс LADA Granta обновляется с целью оптимизации технологий и экономии средств.

Как пишет портал «Лада.Онлайн», в этом году здесь проведена глобальная модернизация: отдельные участки конвейера освобождены от оборудования, снижено количество автомобилей в потоке. Полностью демонтированы две линии сборки интерьера, теперь на этой территории организованы участки киттинга. После модернизации комплектующие на линию подаются синхронизировано, при этом уменьшено количество задействованных погрузчиков. Остановлены и две линии шасси – здесь продолжается демонтаж оборудования. Общая длина сборочных линий уменьшена на 560 метров. Экономический эффект от оптимизации потока сборки в 2019 году уже составил 19 млн рублей.

«Цель данного проекта – повышение эффективности и улучшение логистики производства. Также необходимо освободить действующие конвейеры от технологического оборудования и провести подготовку линии сборки под выпуск будущих моделей, которые сегодня разрабатываются на АВТОВАЗе», – заявил директор производства автомобилей на платформе Kalina/Granta Сергей Радченко.

Как сообщалось ранее, в рамках дальнейшего обновления модельного ряда LADA до 2026 года АВТОВАЗ планирует выпустить 8 новых моделей и 9 фейслифтов. В частности, ведется разработка нового поколения внедорожника LADA 4x4 NG, который выйдет на рынок не ранее 2022 года. Кроме того, АВТОВАЗ работает над рестайлингом универсала LADA Largus, который появится в продаже в ближайшие 2-3 года.

Напомним, производственный комплекс Kalina/Granta был открыт в ноябре 2004 года, и с тех пор здесь было изготовлено более 1,6 млн автомобилей. Это и LADA Kalina двух поколений, и LADA Granta в разных модификациях, а также автомобили японской марки Datsun.

В настоящее время в производственном комплексе Kalina/Granta выпускаются автомобили семейства LADA Granta и Datsun. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», LADA Granta остается самой продаваемой моделью на российском рынке. Так, в октябре реализация LADA Granta выросла на 14% и составила 11712 автомобилей. За десять месяцев 2019 года своих покупателей нашли 108686 автомобилей этого семейства, что на 35% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Российские дилеры Datsun в прошлом месяце реализовали 1751 автомобиль – на 18% меньше, чем годом ранее. По итогам января-октября 2019 года продажи Datsun составили 18265 машин, что на 15% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

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