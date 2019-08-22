Mercedes-Benz A-Class в сентябре вошел в ТОП-5 европейских бестселлеров

Mercedes-Benz A-Class по итогам сентября вошел в пятерку самых продаваемых моделей в Европе. Как отмечают в Daimler, росту спроса во многом способствовал выход седана A-Class, а крупнейшими рынками для марки Mercedes-Benz в регионе являются Германия, Великобритания и Франция.

По данным исследовательской компании JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в прошлом месяце стал Volkswagen Golf с показателем 32398 реализованных машин (+116,2%). Второе место заняла Opel/Vauxhall Corsa, чьи продажи составили 28453 автомобиля (+15%). Третий результат показала Renault Clio – реализация этой модели увеличилась на 13,4% до 24895 единиц. Далее идет Mercedes-Benz A-Class, на котором остановили свой выбор 22540 европейских покупателей (+27,4%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Ford Fiesta, разошедшаяся тиражом 22236 экземпляров (-1,1%).

В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Ford Focus (21544 шт., +71,5%), Nissan Qashqai (19748 шт., +39,5%), Toyota Yaris (17795 шт., -8,7%), Citroen C3 (17757 шт., +8,9%) и Renault Captur (17722 шт., +22,2%).