Renault Trucks поставила 100-й грузовик в парк компании «Авто-ПЭК»

С территории авторизованной сервисной станции Renault Trucks «Восток Трак Сервис» в подмосковных Люберцах прошла отгрузка юбилейного грузового автомобиля Renault Trucks для транспортной компании «Авто-ПЭК». Юбилейный, 100-й Renault Trucks T-серии с колесной формулой 4х2 оснащен 13-литровым двигателем мощностью 440 л.с., АКП Optidriver и комфортной спальной кабиной, сообщает пресс-служба Renault Trucks.

Напомним, сотрудничество с «Авто-ПЭК» началось в 2018 году с поставки первой партии из 27 автомобилей Renault Trucks T-серии. Уже в 2019-м были заказаны 92 грузовых автомобиля Т-серии, таким образом, на конец года парк «Авто-ПЭК» достигнет 119 единиц техники Renault Trucks.

«Авто-ПЭК» входит в тройку крупнейших перевозчиков сборных грузов в России. Автопарк насчитывает порядка 1500 грузовых автомобилей, из которых около половины приходится на технику полной массой более 16 тонн. Маршруты доставки грузов охватывают всю Россию от Калининграда до Владивостока; также перевозки осуществляются в Казахстан и Китай.