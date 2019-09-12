Skoda отзывает в России более 1,2 тысячи автомобилей Octavia и Yeti

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 1242 автомобилей Skoda Octavia и Yeti, реализованных с 2014-го по 2015 год. Причиной отзыва автомобилей с двигателями 1,2 л и 1,6 л являются винты крепления корпуса регулятора фаз газораспределения, которые могли ослабнуть. Из-за этого дефекта масло может вытечь и попасть на проезжую часть, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях необходимо заменить регулятор фаз газораспределения. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в июне компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 24 автомобилей Skoda Octavia, Superb и Kodiaq, реализованных в 2018-2019 годах. Причиной отзыва стало то, что подушка безопасности водителя в случае срабатывания может надуться недостаточно быстро. На автомобилях должна быть заменена подушка безопасности водителя.

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