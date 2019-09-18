Самая доступная европейская модель российского авторынка – Renault Logan

К такому выводу пришли специалисты сайта «Цена Авто» по результатам исследования автомобильного рынка России. Французский седан Renault Logan имеет самую низкую стоимость среди автомобилей европейских брендов.

Сегодня стартовая цена* на эту модель начинается от 577 тыс. рублей. За эти деньги можно приобрести автомобиль в базовой комплектации Access с двигателем 1,6 л (82 л. с.) и механической КП.

О том, какие еще легковые автомобили европейских марок вошли в рейтинг самых бюджетных, можно узнать в разделе "Рейтинги" на "Цена Авто".

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