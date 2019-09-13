Обладатели L200 и Pajero Sport - самые возрастные среди всех владельцев Mitsubishi

сегодня, 13:00 209 0

Mitsubishi Pajero Sport

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Их средний возраст составляет 42 года. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе обработки данных опросов автовладельцев, которые проводились в 2013 – 2019 годах.

Согласно результатам исследования, средний возраст всех владельцев автомобилей марки Mitsubishi составляет 38 лет, однако в зависимости от модели этот показатель может существенно различаться. Так, например, обладателям кроссовера Mitsubishi Outlander в среднем по 39 лет, а у владельцев Pajero и ASX этот показатель составляет 41 год. Тем, кто ездит на Mitsubishi Carisma и Colt, в среднем по 37 лет, что совпадает с общероссийским показателем. Самыми молодыми оказались владельцы Mitsubishi Lancer - их средний возраст составляет 34 года.

Отметим, что в ходе исследования было суммарно обработано более 240 тыс. анкет респондентов в возрасте от 18 до 65 лет, в том числе 5,9 тыс. анкет по марке Mitsubishi. При этом учитывались модели, количество анкет по которым составило не менее 150 штук.

Сколько сейчас может стоить трехлетний Mitsubishi (или другой автомобиль с пробегом), можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

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