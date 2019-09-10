Продажи новых Rolls-Royce в августе выросли в 4 раза

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в августе объем рынка новых автомобилей английской премиум-марки Rolls-Royce в нашей стране вырос в 4 раза и составил 21 единицу.

Самой популярной моделью бренда в России является роскошный внедорожник Cullinan, доля которого в прошлом месяце превысила 47% от общих продаж бренда. За отчетный период еще 10 россиян стали обладателями такого автомобиля.

Второе место в линейке Rolls-Royce по предпочтениям среди россиян занимает купе Wraith – в августе текущего года было куплено 8 таких автомобилей, что на фоне прошлогодних продаж (3 шт.) выглядит в 2,5 раза лучше.

Седаны Ghost и Phantom в августе тоже продавались скромно – по 1 экземпляру. Кроме них, до конца лета успел найти своего владельца всего 1 кабриолет Dawn.

Эксперты также отметили, что в целом за 8 месяцев с начала года продажи марки в нашей стране увеличились в 2 раза до 115 реализованных автомобилей.

Больше всего новых автомобилей Rolls-Royce отправилось в Москву (14 шт.) и Санкт-Петербург (3 шт.). В Ленинградской области было куплено 2 таких автомобиля, в Московской и Пермской областях – по одному.

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