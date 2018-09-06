АВТОВАЗ отказался от выпуска мощных версий LADA Granta

В обновленном семействе LADA Granta не будет «заряженных» модификаций. Производство дорестайлинговых седанов Granta Sport и хэтчбеков Kalina Sport было прекращено еще год назад одновременно с «гражданскими» версиями моделей. Тратиться на их модернизацию завод не решился, ведь такие машины получаются слишком дорогими и спрос на них невелик, пишет издание «Авторевю». Например, за неполный 2018 год продано 1809 седанов и 345 хэтчбеков в версии Sport. Напомним, эти машины имели форсированный двигатель 1.6 (118 л.с.), заниженную подвеску, задние дисковые тормоза и пластиковый обвес.

Также не будет продолжения у самого дорогого и мощного хэтчбека LADA Kalina NFR со 130-сильным двигателем, крупными тормозами Renault и самоблокирующимся дифференциалом. Такие пятидверки три года назад стоили 850 тыс. рублей – и их тираж оказался совсем мизерным.

Отныне самой «горячей» LADA Granta будет недавно представленный седан в исполнении Drive Active. А за полноценный «заряд» теперь отвечает LADA Vesta Sport с двигателем 1.8 (145 л.с.) и ценой от 1 млн 22 тысяч рублей. Кстати, по информации «Авторевю», проект Спорт-универсала пока еще не закрыт, и есть немалая вероятность, что такую LADA Vesta все-таки одобрят для серийного производства.

Напомним, ранее российские дилеры LADA начали прием заказов на новую модификацию – седана LADA Granta в версии Drive Active. Автомобиль, созданный для поклонников энергичного стиля вождения, отличается динамичным дизайном, оснащается оригинальным шасси от LADA Sport, спортивными креслами и аэродинамическим обвесом. LADA Granta Drive Active предлагается с двумя вариантами силового агрегата: 1,6-литровый двигатель мощностью 106 л.с. компонуется МКП или автоматизированной механической трансмиссией. Стоимость модели с механической коробкой передач составляет от 629 тыс. 900 рублей, с автоматизированной механической трансмиссией – от 654 тыс. 900 рублей.

Также АВТОВАЗ представил новую лимитированную серию LADA #CLUB, которая предлагается на трех семействах автомобилей LADA: Granta, XRAY и Largus. Так, LADA Granta #CLUB оснащается двумя вариантами двигателя – 1,6 л 87 л.с. и 1,6 л 106/98л.с. Наиболее мощный мотор, помимо механической коробки передач, может агрегатироваться с автоматической трансмиссией. В состав оборудования входят базовые опции комфорта комплектации Comfort, такие как обогрев сидений и кондиционер. Дополнительно из набора оборудования Luxe предусмотрены обогрев ветрового стекла и парктроник.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», LADA Granta остается самой продаваемой моделью на российском рынке. Так, по итогам восьми месяцев 2019 года реализация LADA Granta выросла на 42% и составила 85766 автомобилей.

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