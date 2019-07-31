Новый Porsche 911 стал самым прибыльным автомобилем

Спорткар Porsche 911 восьмого поколения (992) оказался самой прибыльной моделью бренда в 2019 году, сообщает Bloomberg. Компания «заработала» на модели 2,47 млрд долларов, что составляет почти треть (30%) от общей прибыли марки.

Что же касается количества проданных автомобилей, то на 911-й приходится примерно 11% от общего объема реализованных машин Porsche. Такого результата компании удалось достичь во многом благодаря обширной линейке модификаций модели, пишет портал Motor.ru.

Для сравнения, Ferrari F8 Tributo приносит итальянской компании всего 17% прибыли, Aston Martin DBX продается в количестве 4,5 тысячи штук, а доход от него составляет 21% от общего объема.

Напомним, мировая премьера нового поколения Porsche 911 состоялась в ноябре прошлого года. Модель была сконструирована практически с нуля, изменился дизайн интерьера, на корме появились продольные ребра и светодиодная полоса, соединяющая задние фонари. В моторную гамму вошли улучшенные наддувные «оппозитники» предшественника, в том числе 3,0-литровая «шестерка» мощностью 450 л.с. С места до сотни купе разгоняется за 3,7 секунды, а полноприводная Carrera 4S делает это на 0,1 секунды быстрее.

Купе и кабриолет Porsche 911 Carrera в России стоят от 7 млн 226 тыс. рублей и 8 млн 050 тыс. рублей соответственно. С начала года в стране было продано 145 экземпляров 911, в том числе 20 штук в августе.

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