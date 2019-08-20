Nissan представил кроссовер Juke нового поколения

Компания Nissan представила компактный кроссовер Juke второго поколения, который стал доступен с трехцилиндровым мотором и системами полуавтоматического управления.

Как пишет портал Autonews.ru, в основе нового Nissan Juke лежит платформа CMF-B альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, которая уже стала базой для новых Renault Captur и Clio. Габаритная длина кроссовера составила 4210 мм, ширина 1800 мм, а высота – 1595 мм, что на 85 мм длиннее, на 170 мм шире и 30 мм ниже предшественника.

Свободное пространство в районе коленей задних пассажиров увеличилось на 58 мм, а объем багажного отделения вырос с прежних 354 л до 422 литров. К примеру, багажник «старшей» модели Qashqai вмешает всего на 8 л больше. Несмотря на увеличившиеся габариты, кроссовер получился на 23 кг легче модели первого поколения.

Что касается внешности, то новый Juke получил кузов с более острыми линиями, совершенно другую радиаторную решетку, а также иное оформление верхней светотехники. При этом у кроссовера остались хорошо узнаваемые фирменные черты, как например, большие круглые головные фары. Наиболее заметное изменение в салоне – переместившийся наверх дисплей мультимедиа, который теперь заключен в отдельном корпусе.

На момент запуска новый Nissan Juke будет предложен с единственным турбированным трехцилиндровым бензиновым двигателем рабочим объемом 1 л мощностью 117 л.с., которым также оснащается маленький хэтчбек Micra. Мотор работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой, либо с с7-диапазонным «роботом» с двумя сцеплениями, заменившим вариатор. Не исключено, что в дальнейшем у модели появится модификация с более мощным 1,5-литровым агрегатом, а также «заряженная» версия от Nismo.

После смены поколения Juke получил комплекс систем полуавтоматического управления ProPilot c функцией удержания автомобиля в занимаемой полосе и активного экстренного торможения. Кроме того, модель доступна с последней версией информационно-развлекательного комплекса NissanConnect с восьмидюймовым сенсорным дисплеем, а также поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Производство нового Nissan Juke наладят на предприятии в британском Сандерленде. Как ожидается, европейские продажи кроссовера стартуют в конце ноября 2019 года.