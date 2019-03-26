Вертолет «Ансат» получил салон от автомобиля Aurus

В рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 сегодня была показана версия обновленного вертолета «Ансат» с салоном повышенной комфортности, выполненном в стилистике автомобильного бренда Aurus.

Как сообщается на официальном сайте госкорпорации «Ростех», легкий многоцелевой «Ансат» спроектирован конструкторским бюро Казанского вертолетного завода, машина оснащена двумя двигателями и может применяться для пассажирских и VIP-перевозок, доставки грузов, мониторинга окружающей среды и в качестве санитарного борта. Вертолет успешно прошел высокогорные испытания (летные качества проверены на высоте до 3500 метров и в температурном диапазоне от -45 до +50 градусов по Цельсию.

Однако особый интерес к новинке вызван в большей степени даже не этими техническими характеристиками, хотя это тоже важно, а дизайн-проектом люксового салона, который позволил специалистам утверждать, что проведена успешная коллаборация с брендом Aurus. Представленный на МАКС-2019 вертолет - продукт совместного творчества специалистов холдинга «Вертолеты России» и НАМИ. Вертолет имеет самую большую кабину в своем классе, что создает увеличенное пространство для пассажиров. Кроме того, в его конструкцию были внесены изменения для повышения эргономики и комфорта пассажиров. В люксовой версии «Ансата» применена (впервые для VIP-салона вертолета) светозащитная система с сенсорным управлением. В салоне также используется индивидуальное освещение и воздухораздатчики для каждого пассажира, предусмотрены разъемы для зарядки гаджетов.

Генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин пояснил: «По предложению «Вертолетов России» специалисты института НАМИ с большим интересом включились в работу по созданию люксовой версии вертолета «Ансат». Опыт, который был наработан российскими специалистами в области инжиниринга, дизайна и маркетинга при создании автомобиля Aurus, позволил за короткий срок создать продукт, который соответствует самым высоким мировым стандартам. Коллаборация с холдингом «Вертолеты России» является первым шагом к выводу бренда Aurus за рамки автомобилестроения...».

«Это не просто новый салон, а принципиально новый подход к сегменту корпоративных перевозок – в конструкцию вертолета было внесено более 10 изменений», - прокомментировал новинку гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский. - «Ансат» станет достойным дополнением к линейке Aurus, и в скором времени, по завершении испытаний, мы будем готовы принять заказы на новую машину».

Подробнее о рыночных перспективах автомобилей Aurus – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

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