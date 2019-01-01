Российский авторынок в июле снизился на 2%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в июле снизились на 2,4% до 139968 машин. По итогам семи месяцев 2019 года российский авторынок составил 968718 автомобилей (-2,4%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, в целом рыночные ожидания до конца года не улучшатся. Напомним, ранее в ассоциации прогнозировали, что даже при некотором положительном тренде во второй половине года, самое лучшее, на что можно было бы надеяться, – повторение результата продаж прошлого года (1,8 млн машин).

Лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в июле 29486 автомобилей LADA, что соответствует уровню прошлого года. Второе место по объему продаж заняла KIA – реализация 18811 машин (+2%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 13849 проданных автомобилей, что на 4% меньше по сравнению с прошлым годом.

Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 11765 покупателей (+12%). Замыкает пятерку лидеров Toyota, чьи продажи составили 9367 машин (-4%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам июля также вошли Volkswagen (8328 шт., -3%), Skoda (7307 шт., +10%), ГАЗ (5139 шт., +1%), Nissan (3980 шт., -33%) и Mercedes-Benz (3469 шт., +12%).

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