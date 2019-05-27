GM откажется от производства Chevrolet Malibu

Через несколько лет в модельном ряду Chevrolet вообще не останется традиционных легковых автомобилей – такое решение приняла корпорация General Motors в свете массового перехода на электромобили.

Как пишет портал «Колеса.ру», в ноябре прошлого года General Motors объявила о масштабной реструктуризации бизнеса, обусловленной необходимостью освоения выпуска электромобилей и беспилотников. Для высвобождения средств на эти высокозатратные направления руководство корпорации решило закрыть несколько заводов и проредить действующий модельный ряд, исключив из него плохо продающиеся или просто бесперспективные автомобили. К таковым отнесли большинство традиционных легковых моделей, целевая аудитория которых постепенно дрейфует в сторону кроссоверов. Изначально расстрельный список включал Cadillac XTS, Cadillac CT6, Buick LaCrosse, Chevrolet Cruze, Chevrolet Impala и Chevrolet Volt, затем к нему присоединились субкомпактный Chevrolet Aveo/Sonic и спорткар Chevrolet Camaro, а теперь, как сообщает издание Automotive News, приговор подписан и среднеразмерному переднеприводному седану Malibu.

Напомним, модель Malibu некоторое время продавалась в России, но успеха не снискала: в предкризисном 2014 году было реализовано всего 135 экземпляров. В США в лучшие годы седан Malibu находил более 200 тысяч покупателей ежегодно, но в 2018-м спрос упал до 144,5 тыс. единиц (на 22,2% меньше, чем в 2017-м), а за первые шесть месяцев этого года продано всего 53,5 тыс. экземпляров (на 30% меньше, чем в первом полугодии 2018-го). Для сравнения скажем, что лидер сегмента среднеразмерных легковушек американского рынка – Toyota Camry – в первом полугодии 2019-го разошлась тиражом 176 тыс. штук (-1,6%).

Несмотря на падение спроса, Malibu продолжает оставаться массовой моделью и, согласно текущем планам GM, продержится на конвейере до 2024 года, причем в 2022-м ожидается финальный рестайлинг. Нынешнее девятое поколение седана станет последним, так как прямого наследника у Malibu не будет – вместо него покупателям предложат некую электрическую среднеразмерную модель, одну из двадцати, что GM запланировала представить к 2023 году. Речь идет, вероятно, о потенциальном сопернике Tesla Models S с большим запасом хода на одной зарядке и возможностью автопилотирования, но конкретные параметры этой машины, скорее всего, пока не известны даже ее разработчикам – многое будет зависеть от стремительно меняющейся ситуации на рынке.

Пока же Malibu предлагается с тремя силовыми агрегатами на выбор: бензиновым турбомотором 1.5 (162 л.с.) в паре вариатором, бензиновым турбомотором 2.0 (254 л.с.) в паре с 9-ступенчатой гидромеханической АКП и гибридной 123-сильной установкой на базе 1,8-литрового «атмосферника». Цены стартуют с отметки 22090 долларов. Camry, для сравнения, стоит от 24095 долларов.

Публикация Automotive News, кстати, проливает свет и на самую маленькую легковую модель в линейке Chevrolet – хэтчбек Spark: несмотря на то, что спрос на него в прошлом году вырос на 24,2% до 4945 машин, его снимут с производства в конце 2021 года и также заменят соразмерным электромобилем.