Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на начало года в России насчитывалось 264 тыс. легковых автомобилей, имеющих наивысший экологический класс («Евро-6»). Это составляет всего лишь 0,6% от всего автопарка страны.

Более половины от указанного количества приходится на продукцию Mercedes-Benz – 134,2 тыс. легковых машин немецкого премиум-бренда соответствуют нормам «Евро-6». Второе место в этом рейтинге занимает BMW (38 тыс. шт.), за которым располагается еще один представитель «большой немецкой тройки» – Audi (27,2 тыс. шт.).

Четвертое место принадлежит представителю массового сегмента – чешской марке Skoda. На 1 января 2019 года 22,8 тыс. россиян были обладателями таких машин с моторами «Евро-6». Замыкает пятерку лидеров Porsche (12,2 тыс. шт.). Кроме них, в ТОП-10 марок автомобилей с наивысшим экологическим классом в РФ попали: Land Rover (10,6 тыс. шт.), Jaguar (5,4 тыс. шт.), Nissan (2,8 тыс. шт.), Mitsubishi (2,8 тыс. шт.) и Smart (2 тыс. шт.). Показатели остальных брендов составляют менее 2 тыс. единиц.

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