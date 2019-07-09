Российский авторынок в июне занял пятое место в Европе

Автомобильный рынок России, который в июне продолжил падение, тем не менее сохранил пятое место в европейском первенстве.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в июне стала Германия, где была продана 325231 машина (-4,7%). Второе место в европейском первенстве заняла Франция с показателем 230967 реализованных автомобилей (-8,4%).

Третий результат показала Великобритания – 223421 машина (-4,9%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), отрицательная динамика фиксируется четвертый месяц подряд. При этом на уровень спроса негативно влияют экономическая и политическая неопределенность в стране, а также продолжающееся падение спроса на автомобили с дизельным двигателем из-за ужесточения требований для этого сегмента. Далее идет Италия, чьи автодилеры реализовали 171626 машин (-2,1%).

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна остается на пятой строчке европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 141 тыс. единиц (без учета LCV). Добавим также, что испанский авторынок в июне снизился на 8,3% и составил 130519 машин.