Российский рынок LCV в мае остался на шестом месте в Европе

Российский рынок LCV, который в мае усилил падение, тем не менее смог сохранить шестое место в европейском первенстве. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продажи легких коммерческих автомобилей в Европе в прошлом месяце увеличились на 6,1% до 193735 единиц.

Лидером среди европейских стран по продажам LCV до 3,5 тонны остается Франция, где этот сегмент составил 40954 автомобиля (+9,5%). Второе место занимает Великобритания с показателем 29142 проданных машины (+5,4%), а третью строчку – Германия, чей рынок LCV составил 28930 штук (+23,5%). Далее идет Испания, где было реализовано 20734 легких коммерческих автомобиля (-0,1%). Замыкает пятерку лидеров Италия, результат которой составил 17300 машин (+5,1%).

Если при рассмотрении рынка LCV учитывать Россию, то наша страна сохраняет шестое место в европейском первенстве. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», продажи легких коммерческих автомобилей в России за май составили 7551 единицу (-20,6%).

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