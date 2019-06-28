Водителей в состоянии опьянения будут наказывать строже

Сегодня, 28 июня 2019 года вступили в силу поправки в закон РФ — ужесточили наказание за езду в состоянии опьянения. Ранее 17 июня, соответствующий документ подписал В. В. Путин. Санкции, предусмотренные для нарушителей: причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности в ДТП — от 3 до 7 лет (раньше — до 4) лишения свободы плюс запрет на право занимать должность до 3 лет; смерть по неосторожности — от 5 до 12 лет (раньше — от 2 до 7 лет) лишения свободы; смерть по неосторожности двух и более лиц — от 8 до 15 лет (раньше — от 4 до 9 лет) лишения свободы.

Более того, изменения внесены в 263 статью УК РФ — водителей железнодорожного, морского (включая внутренний водный), воздушного транспорта и метрополитена будут наказывать жестче. Предусмотрено повышение штрафов и увеличение сроков лишения свободы.

Согласно данным ГАИ МВД РФ, за 2018 год по вине нетрезвых водителей (или отказавшихся от медицинского освидетельствовании) произошло 18 625 аварий — это 11,1% от общего числа ДТП в стране. В результате «пьяных» аварий погибло и ранено 4 422 и 20 629 человек соответственно. Законодатели уверены, что принятые меры позволят снизить количество смертей и травм на дороге из-за водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мы писали о том, кого не коснется ужесточение наказания за «пьяные ДТП».