17.06.19 Прочитали 375 раз

Chrysler отзывает в России 45 минивэнов Pacifica

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Компания «ЭфСиЭй Рус» объявила об отзыве 45 минивэнов Chrysler Pacifica, реализованных с декабря 2017 года. Причиной отзыва является возможное ослабление затяжки болта крепления шарового шарнира нижнего правого рычага передней подвески в поворотном кулаке. Это может привести к самопроизвольному отделению поворотного кулака от нижнего правого рычага передней подвески. В результате поворотный кулак может развернуть, что может привести к потере контроля над автомобилем, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет произведена проверка правильности крепления шарового шарнира правого нижнего рычага передней подвески в поворотном кулаке, и болт крепления шарового шарнира будет заменен в нем на болт большого диаметра. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в феврале нынешнего года объявила об отзыве 58 автомобилей Chrysler Pacifica, реализованных с июля 2017 года. Причиной отзыва стал доступ к механизму аварийной разблокировки АКП, который может осуществляться путем снятия кнопки (заглушки) без использования отвертки или подобных инструментов. Если эта кнопка (заглушка) случайно вытягивается наружу, автомобиль может без предупреждения неожиданно начать движение. На автомобилях должна быть произведена замена заглушки, которая не открывается без использования отвертки или аналогичного инструмента.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: отзыв премиум-марки chrysler chrysler pacifica

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