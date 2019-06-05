Geely увеличивает гарантию и повышает цены на свои автомобили в России

Компания Geely объявила о запуске новой гарантийной политики на российском рынке, согласно которой с 1 июля 2019 года гарантийный срок на все новые автомобили 2019 года выпуска увеличивается с 4 лет или 100 тыс. км до 5 лет или 150 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Кроме того, с 1 июля 2019 года при приобретении новых автомобилей 2019 года выпуска клиентам будет предоставляться услуга «Помощь на дорогах» сроком на 2 года, сообщает пресс-служба китайской марки.

Вместе с этим с 1 июля планируется изменение цен на три модели автомобилей Geely: Atlas, Emgrand X7 и Emgrand 7 2019 года производства. Как отмечается, с учетом продления гарантийного срока и добавления двухлетней бесплатной услуги «Помощь на дорогах», степень изменения цен варьируется всего от 15 тыс. рублей до 25 тыс. рублей, а рост цен на большинство моделей не превысит 2%.

Так, стоимость кроссовера Geely Atlas с 1 июля составит 1 млн 114 тыс. 990 рублей, кроссовера Emgrand X7 – 1 млн 004 тыс. 900 рублей, седана Emgrand 7 – 750 тыс. 990 рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2019 года российские дилеры Geely реализовали 2352 автомобиля, что в 3,9 раза больше по сравнению с прошлым годом. Безусловным бестселлером Geely в России является кроссовер Geely Atlas.

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