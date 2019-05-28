Nissan, Renault и Mitsubishi обсуждают предложение FCA о возможном слиянии

Руководство автомобильного альянса Nissan – Renault – Mitsubishi ведет обсуждение недавнего предложения компании Fiat Chrysler о частичном слиянии на паритетной основе. По данным агентства Kyodo, соответствующая тема поднималась и была одной из ключевых на прошедшем сегодня в Токио собрании руководства трехстороннего альянса.

Напомним, в понедельник Fiat Chrysler обнародовала заявление, в котором предложил компании Renault создать совместный концерн на паритетной основе – 50% на 50%, сообщает агентство "ТАСС". Официальный представитель французского правительства Сибет Ндиай позднее заявила, что правительство поддерживает планы компании. Если будет принято положительное решение, то вновь образованный автопроизводитель может сэкономить от сотрудничества до 5 млрд евро ежегодно.

Как отмечали в FCA, объединение с Renault позволит "усилить позиции марок в период масштабной трансформации отрасли", а также сделает возможным выход во все сегменты рынка – от массового до премиума. Если же FCA войдет в альянс Renault-Nissan, то это сильно повлияет на позиции японской марки, так как 10 из 11 мест в совете директоров будут заняты представителями FCA и Renault, пишет портал Motor.ru. На фоне ареста Карлоса Гона и общей напряженности это может привести к еще большему разладу в отношениях между руководством Renault и Nissan.

Не исключено, что слияние даст Renault доступ к североамериканскому рынку, где позиции FCA по-прежнему сильны, в то время как итальянцы смогут попытаться восстановиться в России – втором по величине рынке для французского автопроизводителя. Также FCA получит доступ к электрическим технологиям – это позволит ускорить электрификацию линейки, так как по этому показателю концерн пока отстает от своих конкурентов.