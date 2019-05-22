Более 14,5 тысячи внедорожников Ford Explorer попали под отзыв в России

Компания «Форд Соллерс Холдинг» 22 мая объявила об отзыве 14576 внедорожников Ford Explorer, реализованных с августа 2012-го по апрель 2018 года. Причиной отзыва являются результаты исследования, в которых установлено, что частые толчки и диапазон отскока всей подвески на неровных дорогах могут увеличить изгибающее напряжение на рычагах регулировки схождения задних колес, что может привести к образованию трещин на этих компонентах, сообщает пресс-служба Росстандарта. Владельцы, на автомобилях которых на рычаге регулировки схождения колес образовались трещины, могут замечать шум, необычные характеристики управляемости или сложности в управлении автомобилем. Трещины на рычаге регулировки схождения колес увеличивают риск аварий во время движения. На внедорожниках Ford Explorer необходимо произвести замену рычагов регулировки схождения задних колес на автомобиле. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в связи с предстоящим сворачиванием производства легковых автомобилей Ford в России компания Ford Sollers ранее объявила о снижении цен на свою продукцию и во всех комплектациях. В частности, цена семиместного внедорожника Ford Explorer стала ниже на 400 тыс. рублей. Помимо выгоды по программе Ford Credit, на модель действует дополнительное предложение «Лояльная утилизация», обеспечивающая экономию в 100 тыс. рублей при предоставлении документов, подтверждающих снятие с учета автомобиля Ford Explorer в связи с утилизацией. Стоимость Ford Explorer в базовой комплектации XLT с учетом маркетинговых программ стартует от 2 млн 372 тыс. рублей. За эти деньги покупатель получит полноприводный внедорожник с атмосферным двигателем V6 объемом 3,5 л (249 л.с.), 6-ступенчатой АКП, интеллектуальной системой полного привода. Максимальная выгода на обновленный Ford Explorer с учетом выгоды по программе Ford Credit может достигать 585 тыс. рублей.

В базовой комплектации Ford Explorer имеет 7-местный кожаный салон с подогревом и электрорегулировкой передних сидений в 10 направлениях, электрообогрев лобового стекла, камеру заднего вида, оснащенную омывателем, а также светодиодные передние и противотуманные фары. Аудиосистема с 9 динамиками и современная мультимедийная система SYNC 3 с 8-дюймовым сенсорным экраном, системой голосового управления на русском языке, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto предлагают широкие возможности для развлечения на борту автомобиля. Передовая система интеллектуального полного привода Terrain Management 4WD System с 5 режимами работы трансмиссии позволяет выбирать оптимальные настройки в зависимости от вида дорожного покрытия.

Как отмечается, выпускаемый в России Ford Explorer отличается улучшенной шумоизоляцией и антикоррозийной защитой с 12-летней гарантией от сквозной коррозии, а также расширенным пакетом зимних опций (подогрев лобового стекла, руля, зеркал, форсунок стеклоомывателя и задних сидений, дистанционный запуск двигателя), навигационной системой на русском языке, наличием камер переднего и заднего вида с омывателями. Двигатели Ford Explorer российского производства адаптированы под использование 92-го бензина.